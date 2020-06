GWIAZDY |

Kiedy w marcu 2001 roku wyemitowano pierwszy odcinek polskiej edycji programu „Big Brother”, spragnieni nowości widzowie nie kryli zachwytów. Podglądanie zwykłych ludzi okazało się emocjonujące, a rodzime reality-show przez kilka lat biły rekordy popularności.

Uczestnicy takich formatów jak wspomniany „Big Brother”, „Bar” czy „Dwa światy” z dnia na dzień stali się gwiazdami i… no właśnie… O większości z nich dziś nikt już nie pamięta. Dlatego zapraszamy w sentymentalną podróż, by sprawdzić, co słychać u najbarwniejszych bohaterów programów typu reality-show. Ich sylwetki znajdziecie w naszej galerii!