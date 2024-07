Lipiec upływa pod znakiem upałów i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w postaci silnych burz , którym towarzyszą ulewne opady deszczu , a czasami nawet gradu . Na szczęście w ostatnich dniach temperatura w wielu miejscach Polski spadła poniżej 30. kresek , co z pewnością wpływa na poprawę naszego komfortu termicznego i pozwala odpocząć od upałów.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na sierpień, wrzesień, październik i listopad. Co z niej wynika?

W sierpniu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW. Oznacza to, że w sierpniu możemy spodziewać się niektórych, upalnych dni, a temperatura powietrza może być podobna do tej lipcowej. W największym skrócie - sierpień zapowiada się bardzo ciepły, co dla wielu osób jest doskonałą informacją.