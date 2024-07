Irańskie śniadanie w niczym nie przypomina chętnie zjadanych w Polsce kanapek z wędliną, żółtym serem i pomidorem. Tradycyjnie serwowane danie wielu z nas bardziej może skojarzyć się z gęstą zupą i porą obiadową. Adasi to tradycyjna potrawa, o której przeczytamy już w źródłach z XI wieku. Jej podstawę stanowi soczewica, bogata w kwas foliowy, błonnik, żelazo, mangan czy potas. To doskonałe śniadanie dla aktywnych sportowców, którym zależy na zwiększeniu masy mięśniowej oraz dostarczeniu solidnej porcji białka do diety.