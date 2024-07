Dieta fleksitariańska, znana również jako dieta elastycznego wegetarianizmu, to styl odżywiania, który promuje spożywanie głównie pokarmów roślinnych, ale nie wyklucza całkowicie produktów pochodzenia zwierzęcego. Nazwa pochodzi od połączenia słów "elastyczny" (flexible) i "wegetarianizm", co oznacza, że osoba stosująca tę dietę zazwyczaj wybiera pokarmy roślinne, ale pozwala sobie na okazjonalne spożywanie mięsa i ryb. Dieta jest bogata w błonnik i niskokaloryczne produkty, co pomaga w utrzymaniu zdrowej wagi. Oznacza to, że jest doskonała dla osób, które chcą schudnąć, ale utrzymać przy tym dobre zdrowie. To możliwe dzięki dużemu spożyciu warzyw, owoców i zdrowych tłuszczów.