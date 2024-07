Santorini to wyspa licząca ponad 15 tysięcy mieszkańców, we wtorek pojawiło się na niej 11 tysięcy turystów. Tłum był tak wielki, że przedstawiciel lokalnych władz — Panagiotis Kavallaris — opublikował w mediach społecznościowych post, w którym sugerował, że mieszkańcy powinni tego dnia ograniczyć przemieszczanie się w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym. Post szybko zniknął z jego profilu, lecz nim do tego doszło, wzbudził burzę wśród Greków. Jeden z nich zalecenie nazwał lockdownem. Sytuację opisał serwis eKathimerini.