GWIAZDY |

Królowa Elżbieta II niezwykle przeżyła śmierć swojego męża, księcia Filipa, z którym była związana przez 74 lata. Choć śmierci sędziwego księcia spodziewali się wszyscy, to ból po jego odejściu był oczywistym zjawiskiem. Królowa, znana ze swojego opanowania i umiejętności trzymania wszelkich emocji na wodzy potrzebowała jednak czasu w samotności. Teraz wróciła już do pełnienia swoich obowiązków i pojawiła się pierwszy raz publicznie po pogrzebie księcia Filipa.

1 / 5

Królowa Elżbieta pierwszy raz po śmierci męża pojawiła się publicznie, by pełnić swoje obowiązki. Przybyła do siedziby Parlamentu, by wygłosić tam przemówienie.