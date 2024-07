W marcu br. opisywaliśmy marketingową wpadkę Biedronki w social mediac h, o której przedstawiciele sieci sklepów chcieliby pewnie jak najszybciej zapomnieć. Otóż Biedronka, nawiązując wówczas do gali rozdania Oskarów, zamieściła na swoim profilu na Instagramie post, w którym napisała: "Biedronka nie zagrała żadnej oscarowej roli, ale to nie oznacza, że nie możemy poczuć smaku... zwycięstwa! Za co przyznalibyście nam nagrodę? ".

Kwestia bardzo długich paragonów fiskalnych wydawanych przy kasie, z pewnością denerwowała wielu klientów sieci, ale wszystko wskazuje na to, że konsumenci nie będą już mieli powodów do narzekania.

Na początku cyfrowe e-paragony fiskalne dostępne będą w ponad 1700 placówek na terenie całego kraju. Kolejne sklepy będą dodawane w ramach procesu modernizacji urządzeń drukujących paragony - muszą one mieć dostęp do internetu, by przekazać dane do odpowiednich systemów.