Karta 5 Buław.

W relacjach prywatnych warto zabijać czas… w większym gronie. Nie zamykaj się przed ludźmi ani też nie wchodź z nimi w poważne dyskusje o życiu. Przyjdzie na to odpowiedni moment. Drażliwe tematy mogą łatwo wywołać wzburzenie, więc ogranicz się do kwestii wesołych i lekkich. W finansach może dojść do konfliktu o totalne głupstwo. Zachowaj ostrożność. W zdrowiu uwaga na siniaki, zadrapania.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska