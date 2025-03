Śniadania od poniedziałku do piątku. Koniec z nudnymi posiłkami

Szybkie w przygotowaniu, smaczne, zdrowe i stosunkowo niedrogie – oto przepis na idealne śniadanie, które niestety zazwyczaj jemy w pośpiechu przed wyjściem do pracy lub do szkoły. Nie potrzeba jednak poświęcać zbyt dużo cennego czasu, by rano rozkoszować się świetnym posiłkiem. Oto propozycje pełnowartościowych i ekspresowych śniadań.