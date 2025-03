Co przyniesie poniedziałek, 17 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana - Karta 10 Buław

W życiu prywatnym bogate doświadczenie może być zarówno cennym bagażem, jak i... ciężkim garbem na plecach. Warto wprowadzić w życie zasadę "było - minęło" i nie rozwodzić się nad dawnymi rozczarowaniami lub niepowodzeniami. Ktoś zapyta Cię o przeszłość i oceni po odpowiedzi. W finansach cel jest blisko, ale pilnuj, by w drodze do niego nie opaść całkiem z sił.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka - Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, dla której rodzina jest najważniejsza. Ten ktoś nie czyni sekretu ze swojej opiekuńczości. Na co dzień nie przejawia mrocznych instynktów, ale w obronie bliskich posunie się do wszystkiego. Lepiej mieć tę oswojoną lwicę po swojej stronie. W finansach możesz mieć rozmowę kwalifikacyjną z kobietą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt - Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych może Ci się udać to, czego bez powodzenia próbowało już wielu. Jeśli raz usłyszysz odmowę, wycofaj się, przemyśl sprawę i za jakiś czas zrób kolejne podejście, ale... od zupełnie innej strony. Niekiedy dobrze jest pokazać wszem i wobec, że masz wiele opcji, szeroki wybór. W finansach nadszedł czas bezkompromisowych decyzji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka - Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym czas się zatrzymać. Potrzebujesz odpoczynku. Daj spokój sobie albo komuś. Uparte wypatrywanie z okna i nagabywanie niczego teraz nie da. Druga Strona nie potrafi udzielić odpowiedzi, nie ma odwagi, nie czuje się gotowa. Nie zmienisz tego. Skup się na sobie. W finansach awaria lub choroba zwolnią obroty firmy, rozważ urlop.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa - Karta Słońce

W życiu osobistym masz cały czas tego świata, by zrozumieć, co sprawia Ci radość, powoduje, że z niecierpliwością czekasz na kolejny dzień. Nie czekaj, aż ktoś do Ciebie przyjdzie. Wybierz się na poszukiwania i kłaniaj się nisko ludziom napotkanym po drodze. Kto wie, czy w przebraniu żebraka nie ukrywa się bóstwo? W finansach możliwa będzie korzyść z imprezy plenerowej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny - Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać cenny czas do namysłu, znaleźć się w bezpiecznym, spokojnym miejscu, w którym podejmiesz decyzję. Pamiętaj, że Twoje obecne kroki mogą odbić się szerokim echem nawet za wiele lat. Już teraz zacznij dbać o dobrobyt swoich bliskich. W finansach pomyśl o wieloletnich, długofalowych inwestycjach, oszczędnościach dla potomstwa.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla ​Wagi - Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych widać wspólną radość, świętowanie sukcesu lub zwycięstwa. Z ulgą przekonasz się, że otoczenie jest po Twojej stronie. Jeśli wracasz po dłuższym czasie na łono rodziny, to zachwyt tym zjednoczeniem przyćmi żal i pretensje. Przynajmniej na parę chwil. W finansach możesz zrobić coś dobrego dla swojej rodziny lub lokalnej społeczności.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla ​Skorpiona - Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych nie odgryzaj więcej, niż jesteś w stanie połknąć. Możesz walczyć zaciekle, ale czy zwycięstwo Cię usatysfakcjonuje? Miłość nie wszystko zdoła pokonać i wybaczyć. Upewnij się, że "nagroda", o którą tak zabiegasz, nie będzie Ci się na koniec kojarzyła głównie ze stresem. W finansach Twój plan może okazać się zbyt ambitny - zwłaszcza bez wsparcia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla ​Strzelca - Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym świat przyzywa Cię ku sobie, usiłuje wyciągnąć z marazmu. Może jeszcze nie chcesz pożegnać się ze starymi nadziejami oraz nawykami? Być może dobrze Ci w smutku? Potrzeba czasu, by opłakać stratę, ale nie tkwij w miejscu w nieskończoność. Nie przedłużaj cierpienia. W finansach wyrzuć śmieci i pamiątki, które wyciskają łzy rozpaczy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla ​Koziorożca - Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych sprawy mogą okazać się zbyt skomplikowane, by załatwiać je w pojedynkę. Skorzystaj z wykwalifikowanej pomocy, zaproś bliską osobę na terapię lub na spotkanie mediacyjne. To nie czas, by podejmować ostateczne decyzje. Wysłuchaj cierpliwie wszystkich argumentów. W finansach możesz zdobyć specjalistyczne uprawnienia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika - Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych może trafić Ci się rzadka okazja, by się do kogoś zbliżyć. Wykorzystaj ją dobrze. Ludzie są z natury próżni i nic na to nie poradzą. Uwielbiają komplementy, a jeszcze bardziej kochają, gdy ktoś interesuje się ich historią. Właściwe pytanie działa jak afrodyzjak. W finansach nawet najbardziej racjonalne osoby miewają momenty zaćmienia.

​Horoskop tarotowy na poniedziałek dla ​Ryb - Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych doceń czyjąś bliskość, podziękuj mu za uwagę, dobre słowo i serdeczność. Wspólne radości są równie ważne jak zgodne załatwianie poważnych spraw. Jeśli ludzie zwracają się do Ciebie wyłącznie w potrzebie, przemyśl, jak możesz pokazać im się od weselszej, bardziej "rozrywkowej" strony. W finansach możliwy udział w wielkiej fecie.

