Choć badań dotyczących szkodliwości nadmiernej ekspozycji zarówno na światło niebieskie emitowane przez ekrany smartfonów, jak i ciągłej potrzeby sprawdzania social mediów i bezmyślnego scrollowania wciąż przybywa, realia się nie zmieniają: wciąż jesteśmy "przyklejeni" do smartfonów, które skutecznie pożerają nam całe długie godziny z każdej doby. Pomimo świadomości, że negatywnie wpływają na sen, funkcje poznawcze i koncentrację, nadal bezmyślne przewijanie filmików, memów i zdjęć jest głównym zajęciem i dotyczy to niemal wszystkich grup wiekowych.

Naukowcy zaczęli swoją uwagę kierować do tematu oddziaływania uczucia przymusu przeglądania social mediów na nasz mózg i jego funkcje, a także sprawdzać, czy istnieje korelacja pomiędzy różnymi znanymi rodzajami uzależnień a uzależnieniem od smartfona. W niedawno opublikowanym badaniu przeprowadzonym przez niemieckich naukowców i opublikowanym na łamach Computers in Human Behaviour, czarno na białym wysuwają się wnioski dotyczące tego, jak nasz mózg znosi ciągłą stymulację niekończącymi się obrazami na ekranie telefonu oraz jakie uaktywniają się obszary, gdy zafundujemy sobie świadomy "detoks" od komórki.

W badaniu wzięło udział 25 młodych osób w wieku od 18 do 30 lat. Zostali poproszeni o jak największe ograniczenie korzystania ze smartfonów przez 72 godziny, zezwalając im jedynie na niezbędny kontakt z rodziną lub załatwianie spraw związanych ze szkołą/pracą. Naukowcy z uniwersytetów w Heidelbergu i Kolonii w Niemczech zastosowali obrazowanie metodą rezonansu magnet ycznego (MRI) oraz testy psychologiczne przed i po telefonicznym "detoksie", by ustalić, jaki wpływ miał on na wzorce i aktywność neuronów w mózgach.

Podczas badania wyświetlano uczestnikom obrazy neutralne, takie jak zdjęcia łodzi, a także fotografie włączonych i wyłączonych smartfonów. Gdy badani widzieli te ostatnie, zaobserwowano zmiany w częściach mózgu powiązanych z przetwarzaniem nagrody i pragnieniami, podobne pod pewnymi względami do sygnałów mózgowych powiązanych z uzależnieniem od substancji - co sugeruje, że nasze telefony mogą uzależniać podobnie jak nikotyna czy alkohol.

To jednak nie jedyny wniosek z badania. Okazuje się bowiem, że zaledwie po 72 godzinach mocno ograniczonego korzystania ze smartfonów, nasz mózg doznaje swego rodzaju "resetu". Co to znaczy? Że już trzy dni bez ciągłego scrollowania doprowadziły do znaczących zmian w aktywności mózgu, szczególnie w obszarach związanych z przetwarzaniem nagrody i kontrolą impulsów.