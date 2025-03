Karta Król Buław.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który nie trwoni czasu na dyskusje. Ten ktoś nie odznacza się cierpliwością i nie jest również intelektualistą. Jeśli nie przekonasz go w miarę szybko, to skoncentruje uwagę na kimś innym. Istotną kwestią jest też dla niego honor. W finansach możesz zawrzeć umowę ustną, walczyć o coś ramię w ramię. W zdrowiu uwaga na problemy z piętą.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska