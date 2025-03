Karta Mag.

W relacjach prywatnych możesz naginać prawa tylko do pewnego momentu. Dzięki sprytowi i elokwencji uda Ci się zyskać na czasie. Dobrze go wykorzystaj. Pewne rozwiązania sprawdzają się doraźnie, ale na dłuższą metę trzeba zadbać o szczerą, trwałą umowę. W finansach staraj się rozmawiać z kimś, oczarować go, uwieść wręcz swoimi słowami. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy ze strunami głosowymi.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska