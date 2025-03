Sprawdź swój horoskop tarotowy na sobotę, 22 marca 123RF/PICSEL

Co przyniesie sobota, 22 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana - Karta Wisielec

W relacjach prywatnych pewne sprawy trzeba zawiesić, ale się od nich nie odcinać. Nie udzielaj jednoznacznych odpowiedzi, nie mów "tak" lub "nie". Czasem lepiej milczeć lub udać, że się czegoś nie usłyszało. Nie jesteś w odpowiedniej pozycji, żeby się konfrontować. W finansach środki mogą zostać wstrzymane, maszyna się zacina i trzeba poczekać z jej reperacją.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka - Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która w tej chwili posiada niewiele, ale jest bardzo zdolna i ambitna. Człowiek ten rozwija się w szybkim tempie. Jeśli jeszcze mu to ułatwisz, możesz stać się świadkiem narodzin niesamowitego talentu. I czerpać z tego profity. W finansach pogłębiaj kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych kursach.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt - Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych może cię frustrować nieprzychylne środowisko. Nie widać pomocy, ale przeczekaj trudny moment. Nie poddawaj się. Aktywnie wypatruj przyjaznych ludzi, a przede wszystkim pokaż, że wiesz, na czym stoisz. W finansach pamiętaj, że nawet Ci, co nie mają majątku, posiadają bardzo cenny zasób - czas. Wykorzystaj go, by robić oszczędności.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka - Karta Rycerz Mieczy

W życiu osobistym upewnij się, że walczysz po słusznej stronie. Nie trać czasu na ludzi, którzy kochają gierki, lubują się w intrygach. Bywają bardzo ciekawymi towarzyszami życia, ale ich zwodniczość nie jest na twoje nerwy. Możesz napotkać osobę szczerą do bólu i wierną rycerskiemu kodeksowi. W finansach jak najszybciej uciekaj z mrocznego miejsca.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa - Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z osobą posiadającą doskonałe wyczucie czasu, świetny refleks. Ten ktoś błyszczy w towarzystwie, bo zawsze wie, co i kiedy powiedzieć, potrafi śmiać się i milczeć w odpowiednich momentach. Nie trzeba być non-stop na świeczniku, aby zwracać uwagę. W finansach możesz otrzymać radę od dosyć nonszalanckiej kobiety.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny - Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych pamiętaj o rocznicach i ważnych jubileuszach. Weź udział w przyjęciu, złóż życzenia, poślij choćby niewielki prezent. Droga do celu jest długa, a przyszłość niepewna. Tym bardziej warto robić na niej przystanki, by zapytać się wzajemnie o zdrowie i przypomnieć, co was łączy. W finansach możesz zarobić na organizowaniu imprez.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi - Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych zaakceptuj czyjąś zmienność i tajemniczość. Tamta osoba nieprędko zrzuci maskę, a nawet jeśli, to odsłoni się wyłącznie na chwilę. Warto doceniać te rzadkie chwile, bo wymagają one prawdziwej odwagi. Pokazanie zapłakanej twarzy bywa trudniejsze niż wymachiwanie mieczem. W finansach daj się poznać jako osoba dyskretna i cierpliwa.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona - Karta Kapłan

W życiu osobistym upewnij się, czy nie korzystasz z przestarzałych wiadomości. Ludzie zmieniają się co kilka lat, a czasem nawet z dnia na dzień, gdy dosięgnie ich palec Przeznaczenia. Możesz spotkać kogoś, dla kogo czas płynie o wiele szybciej niż dla ciebie. W finansach trzymaj się wypróbowanych sposobów. Możesz trafić w środowisko, dla którego liczy się tradycja.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca - Karta Świat

W relacjach osobistych władzę nad czasem ma ten, kto potrafi cieszyć się każdą chwilą. Gdy moment jest piękny, zapomnij, że przeminie. Gdy jest przykry, pamiętaj, że to wyłącznie błysk we wstecznym lusterku nieskończoności. Ludzka natura to paradoks: potrzeba przejść wiele zmian, by pozostać sobą. W finansach możliwa będzie podróż zagraniczna.

Horoskop tarotowy na sobotę dla ​Koziorożca - Karta 6 Buław

Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, jednak wszystko posiada swój końcowy termin. Wykorzystaj fakt, że opinia ogółu jest po twojej stronie, a ty posiadasz mocne argumenty. Nie musisz spieszyć się z decyzją, ale też nie pozwól komuś sądzić, że zapominasz o jutrze. W finansach nie musisz być na niczyje posyłki. Daj do zrozumienia, że cenisz swój spokój i godność.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika - Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych czas do namysłu dobiega końca. Trzeba podjąć decyzję. Tak naprawdę wiesz, co i z kim chcesz zrobić. Może po prostu boisz się do tego przyznać? Nie odwlekaj deklaracji w strachu, że gdzieś i kiedyś może pojawić się inna opcja. Liczy się tu i teraz. W finansach nie możesz pomóc każdemu. Skup się na tych, co najlepiej rokują na przyszłość.

​Horoskop tarotowy na sobotę dla ​Ryb - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych wyjdź ze swojej głowy i spróbuj postawić się na czyimś miejscu. Nie musisz usprawiedliwiać ani akceptować rzeczy, które cię bolą. Warto jednak poznać przyczynę kryzysu. Pragnienie współczucia jest zupełnie naturalne, natomiast nie ma co się skupiać na swojej krzywdzie. W finansach instynkt może cię ostrzec przed nierozważnym ruchem.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL