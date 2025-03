Ile trzeba mieć na koncie, by być szczęśliwym? Polacy mają swoją odpowiedź

Ile trzeba zarabiać, żeby być naprawdę szczęśliwym w Polsce? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi emocje i skłania do refleksji. Nowe badania przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison rzucają światło na tę kwestię, ujawniając konkretne kwoty, które według Polaków wystarczą, by poczuć się spełnionym. Wyniki pokazują, że choć pieniądze nie zawsze gwarantują szczęście, dla wielu osób stanowią kluczowy element komfortu i bezpieczeństwa.