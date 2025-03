Karta Głupiec.

W relacjach prywatnych nie trać czasu na ludzi, którzy sami nie wiedzą, o co im chodzi. Ktoś nie jest poważny. Wszystko, czego pragnie, to dobra zabawa, śmiech i niepamiętanie o jutrze. Takie podejście od czasu do czasu się sprawdza, ale nie może stać się podstawą codzienności. W finansach ktoś się zakręcił i pogubił. Nie można polegać na jego słowach. W zdrowiu uważaj na zawroty głowy.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska