Karta Rydwan .

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z ludźmi bardzo niezależnymi, wręcz krnąbrnymi. Ktoś nie zechce ustąpić pola, nieprędko da się namówić do Twojego pomysłu. Jeśli jednak wykażesz się wytrwałością i siłą przebicia, szanse powodzenia masz ogromne. W finansach śmiało krocz po pieniądze, awans, sukcesy. Zachowuj się, jakby Ci się one należały. W zdrowiu uwaga na problemy neurologiczne.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska