Karta As Kielichów.

W życiu prywatnym nagła zmiana może wytrącić Cię z letargu. Jeśli serce pozostawało uśpione, to teraz zacznie bić szczególnie mocno. Poznasz wyjątkową osobę, która wznieci w Tobie uczucie albo zaprowadzi ku czemuś (lub też komuś!), co stanie się Twoją pasją na długie lata. W finansach możesz przejrzeć mechanizm jakiejś gry i zaproponować swoje zasady. W zdrowiu uwaga na problemy z sercem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska