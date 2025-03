Jak ugotować smaczny rosół?

Co stanowi podstawę udanego, tradycyjnego rosołu? Oczywiście odpowiedni dobór mięs. Warto, by w zupie znalazło się mięso drobiowe i wołowe. Należy również zwrócić uwagę, by były to części z kośćmi, które nadają rosołowi odpowiedni smak.

Nie można również zapominać o warzywach, takich jak m.in. marchew, seler, korzeń pietruszki, cebula czy natka pietruszki. Niektórzy sięgają również po czosnek czy suszone grzyby, które wzbogacają aromat zupy. Niezbędne są także zioła w postaci liści laurowych, ziela angielskiego, pieprzu.

Rosół to jedna z tych zup, która wymaga cierpliwości. Niezwykle istotne jest, by rosół gotował się długo, nawet 5-7 godzin na bardzo małej mocy palnika. Wówczas mamy pewność, że wydobędziemy ze składników maksimum smaku i aromatu.

Przypalasz cebulę do rosołu? Szkodzisz zdrowiu

Wspomniana już cebula, to nieodłączny element rosołu. Nadaje mu smaku i pięknego, złocistego koloru. Przyjęło się, by cebulę, zanim włożymy do garnka, opalić na ogniu, sprawiając, że jej warstwy stają się niemal zwęglone. Choć na słuszność takiego rozwiązania wskazuje wiele kulinarnych autorytetów, to już niektórzy specjaliści od zdrowego żywienia mają w tej kwestii pewne zastrzeżenia.

Dietetyk Baszar El-Helou, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, uważa, że zbyt mocno przypalona cebula, która następnie ląduje w rosole, może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

"Jeśli przypieczona cebula trafi do rosołu, to razem z nią przechodzą do potrawy takie toksyczne związki jak akrylamid, który kumuluje się w organizmie i może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i ma potencjalne działanie rakotwórcze" - powiedział dietetyk w rozmowie z serwisem Haps.

Ekspert w rozmowie z serwisem radzi, by przed włożeniem cebuli do garnka, zeskrobać z warzywa przypalone części. Innym, być może lepszym rozwiązaniem jest upieczenie cebuli, np. na grillu elektrycznym lub w piekarniku. Należy jednak zwrócić uwagę, by stopień opieczenia warzywa nie był zbyt wysoki.

