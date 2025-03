W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który posiadł wszystko oprócz czasu. Ten ktoś nie chce tracić ani chwili, czuje, że jego ambitny plan nie idzie w odpowiednim tempie i skłania go to do bezwzględności. Nie wchodź w drogę temu, kto walczy o każdą minutę. W finansach możesz otrzymać za mało czasu na ambitne zadanie. Negocjuj lub uciekaj.