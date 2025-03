Największą dumą Srebrnej Góry jest jej imponująca twierdza - jeden z najbardziej fascynujących zabytków militarnych w Polsce. Zbudowana w XVIII wieku na rozkaz pruskiego króla Fryderyka II, miała bronić Śląska przed Austriakami. Do dziś mówi się, że była twierdzą "nie do zdobycia" - i to nie są puste słowa. Nawet Napoleon, który zwykle nie miał problemu z podbijaniem fortyfikacji, nie próbował tu swoich sił. Dziś Twierdza Srebrnogórska to atrakcja, którą trzeba zobaczyć.