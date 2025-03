Czyszczenie umywalki ceramicznej za pomocą proszku do pieczenia

Aby szybko i bez wysiłku uporać się z brudem i osadami na umywalce, najlepiej użyć proszku do pieczenia. Całą umywalkę wystarczy zmoczyć wodą, a następnie obficie posypać proszkiem do pieczenia i zostawić na 15 minut. Po tym czasie całość wystarczy przetrzeć miękką szmatką (najlepiej z mikrofibry) i dokładnie spłukać.

Jak pozbyć się osadów z umywalki ceramicznej?

Najtrudniejsze do usunięcia są osady z mydła i kamienia, które gromadzą się zarówno na umywalce, jak i na bateriach. Skutecznie poradzi sobie z tym mieszanka na bazie octu. Należy rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:1 i wlać do butelki z atomizerem. Miejsca zakamienione wystarczy spryskać i pozostawić na kilkanaście minut, a następnie przetrzeć ściereczką i zmyć. Uporczywe osady mogą wymagać zastosowania nasączonego octem wacika - najlepiej przyłożyć go na dłuższy czas w miejsce z dużą ilością kamienia.

Domowe mleczko do czyszczenia umywalki

Ostry zapach octu dla wielu osób jest przeszkodą w wykorzystywaniu go do codziennych porządków. Z łatwością możemy przygotować domowej roboty mleczko do czyszczenia o przyjemnym zapachu. Nie tylko usunie uporczywy brud i osady, ale zadziała również antybakteryjnie.

Składniki:

100 g sody oczyszczonej;

50 ml rozpuszczonego szarego mydła;

10 kropli olejku eterycznego, np. sosnowego.

Szare mydło należy zetrzeć na tarce i rozpuścić we wrzątku. Mieszamy je z sodą, a następnie dodajemy olejek. Tak przygotowane mleczko nakładamy na umywalkę na kilka minut, a następnie czyścimy miękką ściereczką i spłukujemy wodą.

Soda oczyszczona szybko rozprawi się z brudem i pleśnią w zakamarkach umywalki 123RF/PICSEL

Czyszczenie brudnych zakamarków i fug wokół umywalki

W zakamarkach umywalki i na fugach z czasem osadza się brud i pleśń. Najlepszą metodą, by się ich pozbyć, jest przygotowanie domowej mieszanki. Do kilku łyżek sody oczyszczonej wystarczy dodać łyżeczkę kwasku cytrynowego i niewielką ilość wody, tak by powstała konsystencja pasty. Taką mieszankę należy nałożyć na zabrudzone szczeliny oraz fugi. Po 20 minutach do czyszczenia wystarczy użyć starej szczoteczki do zębów, a następnie spłukać całość wodą.

