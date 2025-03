Karta Król Denarów.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która swobodnie nagnie każdą zasadę, aby tylko wyjść na swoje. Ten ktoś posiada nadrzędny cel, dla którego posunie się do naprawdę wielu rzeczy. Jeśli przekonasz go, że masz te same dążenia, możecie stworzyć świetną komitywę. W finansach możesz negocjować z osobą zamożną, ale i bardzo kapryśną. W zdrowiu uwaga na problemy z brzuchem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska