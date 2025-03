Karta Rycerz Buław.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto szybko się do kochania zapala, ale też może błyskawicznie stracić rezon. Nie jest to człowiek, którego wyzwania dopingują. Wręcz przeciwnie! Im poważniejszy problem, tym większe ryzyko, że ten rycerz natychmiast zrejteruje. W finansach nastaw się na szybką oraz intensywną kampanię. Niczego nie przedłużaj. W zdrowiu uwaga na kolki.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska