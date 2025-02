Możliwe, że dziś nie wszystko ułoży się po twojej myśli ale to nie powód, by zmienić plany swojego dnia. Czasami warto pójść na kompromis. Tylko tak może okazać się, że da się osiągnąć swoje cele. Jeśli, zatem, zajdzie taka potrzeba to pójdź na kompromis. I tak zyskasz to, co się tobie należy.