W Azji jedzą do wszystkiego. Wspiera układ nerwowy, idealna dla cukrzyków

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Pak choi, znana także jako bok choy, to rodzaj kapusty o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych i kulinarnych. Jest niezwykle popularna w kuchni azjatyckiej, szczególnie w Chinach, gdzie od wieków stanowi podstawowy składnik wielu potraw. To warzywo coraz częściej pojawia się również w naszych sklepach. Czym wyróżnia się pak choi, kto powinien ją jeść? Azjaci odkryli to już dawno.