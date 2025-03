Aida Kosojan-Przybysz mówi, co wydarzy się w marcu. Jasnowidząca nie ma wątpliwości

Aida Kosojan-Przybysz to pochodząca z Gruzji wizjonerka o ormiańskich korzeniach, która od lat 90. mieszka w Polsce. W swojej rodzinie dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. Teraz odezwała się do swoich obserwatorów, żeby powiedzieć im, co jej zdaniem wydarzy się jeszcze w marcu 2025 roku.