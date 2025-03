O tym, że śledzie jeść warto , pisaliśmy już wiele razy. Krótkie przypomnienie, śledzie to doskonałe źródło białka, kwasów omega-3, witamin (głównie A i D) oraz minerałów, takich jak jod, selen i fosfor. Regularne spożywanie śledzi może wspomóc pracę układu odpornościowego oraz wpłynąć na zdrowie skóry i stawów. To, z czym je połączymy, także ma znaczenie dla zdrowia.

Propozycja sałatki śledziowej od Ewy Wachowicz to połączenie różnorodnych składników. Oprócz śledzi mamy kurkumę , która znana jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Zawiera kurkuminę, która może pomóc w walce ze stresem oksydacyjnym, poprawić trawienie i wspomóc funkcjonowanie układu odpornościowego.

Są też buraki i ogórki koszone , czyli źródło witamin (głównie witaminy C, folianów, a także żelaza), które wspierają zdrowie serca i poprawiają krążenie. Dodatkowo mają właściwości oczyszczające organizm. Ogórki kiszone zawierają probiotyki, które wspierają zdrowie jelit, poprawiają trawienie i wzmacniają mikroflorę bakteryjną.

Pojawiają się także ziemniaki, źródło węglowodanów i błonnika, co daje uczucie sytości. Na liście składników znajdziemy ser kozi, który jest łatwiej przyswajalny od innych serów, ma niższą zawartość tłuszczu i jest bogaty w białko oraz wapń, co wspiera zdrowie kości.

Taka sałatka śledziowa łączy w sobie zdrowie, smak i oryginalność. Dzięki różnorodnym składnikom - zdrowym tłuszczom, witaminom, minerałom, a także przyprawom i aromatycznym dodatkom - jest to połączenie smakowe, które dostarcza nie tylko przyjemności dla podniebienia, ale również cennych składników odżywczych. To sałatka, która wprowadza świeżość, jest sycąca, a dodatkowo zachwyca wyglądem. To teraz nadszedł czas na jej przygotowanie.