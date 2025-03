Pracowałeś przed 1999 rokiem? Tak zwiększysz emeryturę w ZUS

Oprac.: Anna Czowalla

Emeryci, którzy pracowali przed 1999 rokiem, mogą mieć szansę na zwiększenie swojego świadczenia. Reforma emerytalna z 1999 roku zmieniła zasady gry, ale stare dokumenty, takie jak świadectwa pracy czy umowy – mogą okazać się kluczem do przeliczenia kapitału początkowego w ZUS. Co ważne, prawo do przeliczenia mają również pracujący emeryci. Wyjaśniamy, jakie roczniki mogą przeliczyć emeryturę i jakie dokumenty trzeba zanieść do ZUS.