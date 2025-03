Musisz sobie poukładać pewne rzeczy tak, by zaczęło to sensownie wyglądać. Na ten moment, wkładasz w coś serce a zwrot jest dość marny jeśli nawet nie smutny. Nie tego przecież chcesz. Sprawdzaj, czy nowo poznawane osoby szanują siebie. Jeśli tak, to znaczy, że szacunkiem ciebie też obdarzą.