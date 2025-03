Taniej niż w Chorwacji. Kierunek idealny na majówkę. "To bardzo przyjazny kraj"

Planując urlop w Albanii, warto sprawdzić wszystkie koszty podróży, aby nie nadwyrężyć wakacyjnego budżetu - tak, jest to jak najbardziej możliwe! Dobrze przemyślany wyjazd powinien być odpowiednio zaplanowany. Zacznijmy od tego, że na koszty będą wpływać na pewno czynniki takie jak miejsce i data wylotu. Standardowe ceny na okres od 1 do 4 maja mogą być zawyżone właśnie ze względu na to, że jest to majówka. Dla przykładu loty z Wrocławia zaczynają się od 738 zł, z Krakowa od 848 zł, a z Warszawy od 935 zł. Jednak decydując się na bardziej elastyczny urlop, który nie wymaga wykorzystania wielu dni wolnych, można trafić na różnorodne promocje. Na przykład lot z Krakowa od 30 kwietnia do 7 maja może kosztować już 508 zł za osobę.