Polacy kochają je jeść na śniadanie. Tak dodasz sobie energii

Kanapka to nie tylko szynka i ser. Z tego popularnego śniadania można czerpać wiele energii na długie godziny. Należy jednak pamiętać, by taką kanapkę dobrze skomponować. Warto zwrócić uwagę na to, co kładziemy na nasz talerz, by śniadanie było nie tylko smaczne, ale również zdrowe i pożywne.