Baran - 2025-02-03 / 2025-02-09

Królowa Pucharów, As Mieczy, Słońce Twoje serce jest wreszcie pełne miłości i entuzjazmu. Długo na to czekałeś. Pamiętaj tylko o tym, by cały czas zapewniać sobie tematy do rozmów i do tego, by nie bać cie wyrażania emocji. To tylko scali wasz związek. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu nabierzesz chęci do zmian. Bardzo liczysz na to, że pozytywnie to wpłynie na twoje działania. Może to również czas na myślenie o nowej pracy? Znasz działanie Raka w tym względzie. Szybko podjął decyzję i nie żałuje. Może teraz czas na ciebie? A może to czas na rozmowę z szefem o zmianach? Na pewno taka rozmowa potrzebna jest i tobie i twojemu szefowi. Niech pozna on wreszcie ciebie z innej strony.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall