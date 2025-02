Nowoczesna architektura w sercu Warszawy

Nowy budynek MSN, zaprojektowany przez amerykańskiego architekta Thomasa Phifera, został oficjalnie otwarty 25 października 2024 roku przy placu Defilad, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Jego minimalistyczna, biała bryła z przestronnym, zalanym światłem atrium oraz charakterystycznymi podwójnymi klatkami schodowymi wywołała mieszane reakcje. Jedni zachwycają się nowoczesnością i funkcjonalnością obiektu, inni zarzucają mu brak wyrazistości. Jednak jedno jest jednak pewne - muzeum to nowy, rozpoznawalny punkt na architektonicznej mapie stolicy.

Warszawa jako nowa stolica kultury?

Wyróżnienie przez Lonely Planet ma ogromne znaczenie dla promocji Warszawy na arenie międzynarodowej. W ostatnich latach stolica Polski rozwija się dynamicznie jako centrum kulturalne i turystyczne, przyciągając nie tylko zwiedzających, ale również artystów i kuratorów z całego świata. W rankingu MSN pokonało tak prestiżowe instytucje jak Yale Center for British Art w Nowym Jorku czy The Frick Collection, co podkreśla jego wyjątkową wartość w globalnym krajobrazie muzealnym.

Eksperci przewidują, że to wyróżnienie może znacząco wpłynąć na wzrost liczby turystów zainteresowanych sztuką współczesną. Wiele osób przyjeżdżających do Polski może teraz uwzględnić wizytę w MSN jako jeden z głównych punktów swojej podróży. To także szansa na rozwój sektora kreatywnego w kraju i jeszcze większą integrację polskiego środowiska artystycznego z międzynarodowym rynkiem sztuki.

Dzięki wygranej w rankingu Lonely Planet, Warszawa może stać się jeszcze bardziej znaczącym punktem na mapie turystycznej Adam Burakowski/East News East News

Sztuka, która skłania do myślenia

MSN od lat stawia na sztukę odważną, angażującą i krytyczną wobec współczesnej rzeczywistości. Nowa siedziba pozwala jeszcze lepiej realizować te założenia. Muzeum prezentuje przede wszystkim dzieła polskich artystów XX i XXI wieku, jednak nie brakuje także twórczości międzynarodowej. Program wystawienniczy uwzględnia zarówno ekspozycje stałe, jak i dynamicznie zmieniające się wystawy czasowe, które często nawiązują do aktualnych problemów społecznych, politycznych i kulturowych.

Pierwsza duża wystawa w nowej siedzibie zostanie otwarta już 21 lutego 2025 roku, a organizatorzy obiecują, że będzie to wydarzenie, które przyciągnie uwagę zarówno polskich, jak i zagranicznych miłośników sztuki. MSN to nie tylko miejsce prezentacji dzieł, lecz także przestrzeń do rozmów o sztuce i jej roli w kształtowaniu współczesnego świata.