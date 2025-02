Zygmunta to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało z połączenia słów sigu, co oznacza zwycięstwo i munt, czyli opieka.

Zygmunta to kobieta, do której można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia takie jak:

Zygmunta to kobieta zawsze chętna do pomocy innym. Choć angażuje się w życie bliskich, sama rzadko wysnuwa wnioski z porażek i raz po raz popełnia te same błędy. Nie ulega wpływom. Lubi być niezależna, choć wydaje się, że ze wsparciem od innych mogłaby osiągnąć znacznie więcej. To kobieta uparta. Uwielbia wydawać pieniądze na przyjemności, nie zależy jej na odkładaniu oszczędności.