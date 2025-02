Garnitur będzie jednym z najważniejszych trendów 2025 i raczej nie zanosi się, że szybko z tej listy zniknie. Do świata mody powrócił w wielkim stylu już kilka sezonów temu i obecnie raczej trudno wyobrazić sobie bez niego zawartość damskiej garderoby. To idealna alternatywa dla sukienki - sprawdzi się zarówno na wielkie, jak i mniejsze wyjścia.

Garnitur to prawdziwy kameleon, który idealnie dopasowuje się do okazji. Wszystko zależy od dodatków, które nadadzą mu odpowiedniego charakteru.

Wybrany przez prezenterkę garnitur w klasycznym kolorze wiosną z powodzeniem może zastąpić sukienkę. To w zasadzie gotowy przepis na udany look - wystarczy zadbać jedynie o przemyślane dodatki.

Biały garnitur sprawdzi się zarówno w roli eleganckiej stylizacji, ale również w wersji casualowej. Jeśli wybieramy go na bardziej formalne wyjście, wystarczy założyć do niego szpilki i elegancką bluzkę. Jeśli natomiast jest to np. wyjście do kina czy na spotkanie, wystarczy zestawić go z białymi sneakersami lub trampkami i T-shirtem.