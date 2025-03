Baran - 2025-03-17 / 2025-03-23

10 Mieczy, Królowa Pucharów, Słońce W tym tygodniu to twoje emocje będą górowały nad wszystkim. Twoje relacje będą promieniować pozytywną energią. Uważaj jednak na pewne osoby z twojego otoczenia. Niektóre sytuacje, z nimi związane, mogą wymagać zakończenia lub przemyślenia. Otwórz serce, a nowe możliwości mogą pojawić się z nienacka. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Baranie, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie dobry tydzień pod względem wielości pomysłów, które siedzieć będą w twojej głowie. Jedne lepsze inne gorsze ale będziesz miał z czego wybierać. Po raz kolejny przekonasz się, że są wokół ciebie wspaniali ludzie, zwłaszcza Koziorożec oraz Panna. Z nimi możesz świat zdobywać. Będzie dobrze.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall