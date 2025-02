Bliźnięta - 2025-02-10 / 2025-02-16

Gwiazda, 6 Mieczy, Cesarzowa W swojej miłości złapiesz wreszcie równowagę. Coś się zacznie dziać, między wami, jakby zupełnie na nowo. Trochę pikanterii również nie zaszkodzi. Podejmij się tych nowości a nie pożałujesz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie tydzień, który wystawi ciebie i twoje nerwy na szwank. Wiele spraw wymagać będzie od ciebie cierpliwości a to właśnie jej będzie jak na lekarstwo. Coś ruszy z miejsca, by za chwilę się zatrzymać i tak w kółko. Na szczęście nic wiecznie nie trwa. Spotkanie z Panną pomoże tobie przetrwać ten ciężki czas. W końcu będzie dobrze.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall