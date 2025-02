Serce lubi ruch, a nawet intensywny i dynamiczny wysiłek, np. treningi cardio. Bieganie, jazda na rowerze czy pływanie to aktywności, które zwiększają wydolność organizmu i korzystnie wpływają na układ krążenia. Lekarze podkreślają jednak, że każda aktywność powinna być dopasowana do naszych potrzeb i możliwości. Jeśli nie możemy sobie pozwolić na intensywny wysiłek, jak najwięcej spacerujmy lub wykonujmy proste ćwiczenia gimnastyczne, by stopniowo zwiększać wytrzymałość. Ważne, by dbać o ruch każdego dnia. Siedzący tryb życia przyczynia się do nadwagi, otyłości czy podwyższenia poziomu cholesterolu. Znacznie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.