Jeśli wybrałeś papugę, twój język miłości to czułe słowa. Lubisz mówić o uczuciach i równie mocno cenisz, gdy ktoś okazuje ci miłość poprzez ciepłe rozmowy. Komplementy, miłe wiadomości, czułe wyznania - to wszystko sprawia, że czujesz się kochany i doceniany. Jesteś osobą otwartą, komunikatywną i pełną energii, która uwielbia dzielić się emocjami. W relacjach cenisz szczerość i dobrą komunikację - ważne jest dla ciebie, by partner umiał wyrażać swoje uczucia i myśli. Słowa mają dla ciebie ogromne znaczenie, dlatego nie lubisz milczenia i niedomówień. Zranisz się szybciej przez niemiłe uwagi niż przez brak gestów, bo to, co mówisz i słyszysz, jest dla ciebie kluczowe w budowaniu relacji.