Co przyniesie piątek, 14 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana - Karta Słońce

W relacjach prywatnych masz teraz dobre warunki, by zawierać znajomości i pogłębiać istniejące związki. Jakaś sytuacja może przypomnieć ci początki wspólnej przygody, sprawić, że spojrzysz na dobrze znanych ludzi w zupełnie nowy sposób. Warto wchodzić w różne życiowe role, aby odkrywać się bez końca. W finansach możesz zyskać na biznesie nastawionym na dzieci.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka - Karta Śmierć

W kwestiach prywatnych na niektóre sprawy już jest za późno, ale to... dobrze. Życie w naturalny sposób uwalnia nas od zbędnych dylematów. Pomyśl, że gdyby coś było naprawdę ważne, zaistniałaby znacznie większa szansa, żeby to osiągnąć. Różne drogi prowadzą do tego samego celu. W finansach nie będzie sukcesu w jakiejś kwestii, dopóki nie dojdzie do zjednoczenia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych pozwól sobie teraz na odrobinę marzycielstwa, ale nie przesadzaj z fantazjami. Ktoś chce zobaczyć, że umiesz dotrzymać obietnicy i traktujesz swoje słowa poważnie. Nie wszystko trzeba przegadywać, ale kiedy już dojdzie do dyskusji, odłóż żarty na bok. W finansach nie daj się omamić wybujałymi wizjami, domagaj się konkretów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka - Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który ważne decyzje odkłada na niedaleką przyszłość. Podejmuje on wyzwania we własnym tempie. Szczerość uczuć nie ma tu dużej korelacji z uczynkami. Powolność nie oznacza osobistej niechęci. W finansach profity z prowadzenia działalności są bliskie. Wysiłki powinny być racjonalne, ale też nieustanne.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa - Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym czyjeś poczynania mogą burzyć twój spokój. Czy masz do czynienia z osobami, które wywlekają z Ciebie wszystko co najgorsze? Czy w rozmowach wciąż atakują cię czyjeś pretensje i gniew? Nie bierz na siebie ani do siebie wszystkiego, co ktoś powie, bo tylko go nakręcasz. W finansach stawiaj granice, nie pozwól zamęczyć cię pracą, obowiązkami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny - Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobami praktycznymi. Ze swojej strony również wykaż się rzeczowością. Podanie pomocnej ręki, podtrzymanie kogoś, by nie upadł, czy poczęstowanie obiadem będzie o wiele ważniejsze niż zwierzenia, na które również przyjdzie czas. W finansach możesz zawrzeć transakcję, która pomoże zbudować coś trwałego.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi - Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych warto wznieść się ponad żale i pretensje. Ktoś czuje się pokrzywdzony i chce przypisać ci winę. To jego problem. Możesz przekonywać tę osobę oraz całe jej otoczenie o twoich dobrych chęciach. Czy nie lepiej jednak będzie zająć się swoim nowym, lepszym życiem? W finansach możliwy wyjazd za granicę, przeprowadzka, wcześniejsza rezygnacja.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona - Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą bardzo utalentowaną i komunikatywną. Ten ktoś nie ma problemów z wyrażaniem swoich emocji, ale to nie znaczy, że zawsze potrafi się w nich rozeznać. Każde słowo będzie płynęło prosto z serca, niekoniecznie po głębokim namyśle. W finansach możesz zrobić dobry biznes dzięki kreatywności, dobremu gustowi.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca - Karta Giermek Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kimś, kto bardzo powoli dojrzewa do działania i potrzebuje wiele czasu oraz przekonywania, by stanąć oko w oko ze światem. Nieśmiałość wynika z braku doświadczenia. Przymknij oko na niezgrabność, bo ona wkrótce zniknie. W finansach skromny biznes może przynieść niespodziewane profity.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca - Karta Król Mieczy

W relacjach osobistych warto odciąć się od przeszłości, jak również od kontaktów, które niczego do twojego życia nie wnoszą, a tylko rozpraszają uwagę. Są osoby, po rozmowach z którymi czujemy się zmęczeni, zniechęceni do świata. Ograniczaj sobie takie atrakcje. W finansach przyjaźnie przyjaźniami, ale pieniądz lubi ciszę i ceni sobie pewną bezkompromisowość.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika - Karta Kapłan

W relacjach osobistych możesz otrzymać jakieś oświadczenie, dostaniesz wiadomość, którą trzeba będzie potraktować poważnie. Jest ona w stanie zamknąć pewne sprawy i otworzyć nowy rozdział. Z czyjąś decyzją nie będzie w tym momencie dyskusji. Ktoś rozdaje karty i nie życzy sobie odstępstw od reguł gry. W finansach musisz się dostosować do poleceń z góry.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb - Karta Rydwan

W życiu prywatnym nagrodzone mogą zostać dzisiaj odwaga i niezależność. Bądź sobą. Wygłaszaj opinie, podążaj tam, gdzie chcesz. Nie musisz iść za tłumem, by zyskać uznanie. Indywidualiści nie zawsze zostają zrozumiani, ale często zjednują sobie podziw. W finansach możesz otrzymać wyróżnienie, laur jakości lub zaufania, certyfikat, prawo jazdy.

