Nawozy do skrzydłokwiatów: po co są?

Wszystkie rośliny doniczkowe przynajmniej od czasu do czasu, potrzebują solidnej dawki nawozów. Są one niezbędne nie tylko do prawidłowego wzrostu, ale także po to, by były odporniejsze na choroby grzybowe oraz ataki szkodników. Ponadto skrzydłokwiat potrzebuje kluczowych pierwiastków szczególnie, ponieważ wymaga ogromnej siły po to, aby wytworzyć przepiękne, kremowe kwiatostany. Jeśli w doniczce brakuje kluczowych składników odżywczych, to wtedy nasz doniczkowy okaz będzie wdzięczył się wyłącznie zielonymi liśćmi, ale kwiatów próżno będzie szukać. Na szczęście, nawozy do skrzydłokwiatu są łatwo dostępne i można je przygotować z domowych składników.

Pielęgnowanie skrzydłokwiatów w domu Interia DIY

Nie musisz wylewać do zlewu: skrzydłokwiat się odwdzięczy

Pierwszy ze sposobów na to, aby poprawić kondycję skrzydłokwiatu, jest dostarczenie mu kawy. Wystarczy, że przygotujemy zwykły napar i jego 100 ml rozcieńczymy w litrze wody. Później taką mieszankę stosujemy do podlewania roślin: wystarczy raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym, czyli od wiosny aż do jesieni. Dlaczego kawa może pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia? Przede wszystkim za sprawą obecnego fosforu, ale nie tylko, ponieważ napar kawowy powoduje, że delikatnie zakwasza glebę, a to pomaga korzeniom lepiej się rozrastać.

Wiele osób również poleca również stosowanie fusów kawy. Nie warto jednak ich rozsypywać na doniczce, ponieważ szybko mogą gnić, a to jest niebezpieczne dla skrzydłokwiatu. Z drugiej strony można ich użyć wtedy, kiedy przesadzamy roślinę i odpadki można wymieszać z podłożem.

Patent z bananem? Oto klasyk dla skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat może zakwitnąć, gdy będzie miał solidną dawkę nawozów 123RF/PICSEL

Nawóz z bananów jest już klasykiem, który może uratować nawet beznadziejne roślinne przypadki. To zasługa obecnych w skórkach minerałów, a w szczególności potasu, który pobudza korzenie do prawidłowego wzrostu, ale także wspiera zachodzące w roślinie procesy. Przygotowanie nawozu do skrzydłokwiatu jest banalne: skórkę po jednym owocu wystarczy umieścić w litrowym słoiku, a resztę naczynia uzupełniamy zwykłą wodą. Całość zakręcamy i czekamy dwa dni: po tym czasie specyfik jest gotowy do użycia. Jak często korzystać z nawozu z banana do skrzydłokwiatu? W sezonie nawet przy każdym podlewaniu, a poza nim - raz w miesiącu.

Łyżka specyfiku i gotowe. Skrzydłokwiat wystrzeli

Czasami łyżeczka żelatyny pomoże krnąbrnemu skrzydłokwiatowi 123RF/PICSEL

Co jeszcze można zrobić dla naszego skrzydłokwiatu, aby pięknie rozkwitał? Wystarczy zrobić nawóz instant z żelatyny. Wystarczy łyżeczkę specyfiku rozpuścić w litrze nieco ciepłej wody i dokładnie rozpuścić, a następnie odczekać, aż całość ostygnie. Teraz można pójść do naszych lichych roślin i je podlać przygotowaną miksturą. Jak często to wykonywać? Skrzydłokwiat będzie dobrze się prezentował, jeśli otrzyma taki pakiet raz na dwa/trzy podlewania.