Bliźnięta - 2025-03-17 / 2025-03-23

Mag, Król Mieczy, 6 Pucharów Cały czas tęsknisz za tym, co było. Nie możesz odciąć się od przeszłości. Ale by wejść w coś nowego, konieczne są cięcia od tego co było. Masz wszystko do tego, by zacząć jeszcze raz. Daj sobie przestrzeń do nowych działań. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Będzie się sporo działo w tym tygodniu. Ale to rozmowa z Wodnikiem ciebie uskrzydli i doda ci energii na cały tydzień. Znajdź czas na relaks i na dopieszczanie siebie najlepiej w gronie swoich przyjaciół. To będzie dobre. Naładujesz akumulatory a pewna Panna będzie bardzo się cieszyła z twojego towarzystwa.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall