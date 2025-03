Byk - 2025-03-17 / 2025-03-23

As Denarów, Księżyc, Rycerz Buław Szykuje się jakis nowy początek w miłości. Czy jesteś na nowe gotowy? Spokojnie, przy wyborze drugiej połówki, zaufać możesz swojej intuicji. Nie działaj zbyt pochopnie i pamiętaj, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Nie bój się przygody! O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Ktoś, w tym tygodniu, bardzo ciebie zaskoczy. To może być Rak, który przyjdzie z wiadomością, która nie do końca spełni twoje oczekiwania. Ale dasz radę sobie z tym wszystkim. Do pomocy bowiem mieć będziesz Barana, który spodziewając się takich wieści, przygotował się na nie sumiennie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall