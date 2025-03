Koziorożec - 2025-03-17 / 2025-03-23

As Denarów, 10 Pucharów, Wisielec Możesz wreszcie spotkać kogoś, kto wniesie do twojego życia stabilność. To będzie dobre. Twoje relacje z innymi będą harmonijne. Jeśli zaś spojrzysz na swój obecny związkek z innej perspektywy, zobaczysz, co możesz zrobić, by było w nim jeszcze lepiej. Zatem do pracy! O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Energia, którą w sobie masz, w tym tygodniu, będzie emanowała z ciebie z całą swoją mocą. To bardzo wpłynie na poprawienie się twoich relacji z innymi. Jeśli do tego dołożysz jeszcze większą pewność siebie, wiele zyskasz i ogarniesz bardzo dużo ważnych spraw. Bliźniak oraz Lew brać będą chcieli z ciebie przykład. To będzie bardzo miłe, w końcu nie jest się codziennie dla kogoś przykładem do naśladowania.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall