Lew - 2025-03-17 / 2025-03-23

7 Buław, As Pucharów, Cesarz W tym tygodniu stanąć będziesz musiał przed obroną swoich uczuć. Jeśli to się nie sprawdzi, zawsze możesz powiedzieć dość i postarać się zacząć od nowa walkę o miłość. Ponoć do trzech razy sztuka. Zadbaj o równowagę między uczuciami a rozsądkiem. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu robił będziesz te rzeczy, na które od dawna miałeś ochotę i nie będziesz przejmował się tym, co mówią inni. To doda tobie skrzydeł i odwagi bo będzie dobre dla ciebie. Bliźniak oraz Lew wspierać ciebie będą na każdym etapie twoich poczynań. Pamiętaj, że masz jeszcze intuicję, która prawie nigdy nie zawodzi.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall