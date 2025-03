Panna - 2025-03-17 / 2025-03-23

Król Buław, 5 Denarów, Gwiazda Twoja charyzma będzie działała jak magnes. Zatem przyciągać do siebie będziesz różne osoby. Może wśród nich znajdziesz swoją drugą połowę? Jeśli zaś przechodzisz kryzys, wiedz, że w drodze są lepsze dni. Będzie naprawdę dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć?Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie dobry tydzień. Musisz wykonać kilka ważnych telefonów i odbyć kilka ważnych spotkań. To do nich musisz się solidnie przygotować. Nie możesz dać tak zwanej plamy. Pod koniec tygodnia, porozmawiaj z przełożonymi o swoim awansie i o podwyżce. To się może udać i warto się starać. Nie zaniedbuj Raka.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall