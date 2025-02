Rak - 2025-02-10 / 2025-02-16

Kochankowie, Śmierć, Moc Pora na podjęcie ważnych decyzji w twoim związku a co za tym idzie, wiele się może zmienić. Czy jesteś na to gotowy? Kończy się jeden etap ale zaczyna się nowy, lepszy. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Znajdziesz się w sytuacji, w której ktoś poprosi ciebie o radę. Będzie to Lew lub Byk. Nie musisz od razu rzucać wszystkiego i działać. Najpierw wysłuchaj. Potem zdecydujesz, czy jesteś w stanie pomóc. Możesz też dojść do wniosku, że najlepszą reakcją w tym przypadku będzie brak reakcji, działania. Czasami tylko tak, jak na ironię losu, można komuś pomóc.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall