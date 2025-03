Rak - 2025-03-17 / 2025-03-23

9 Pucharów, Wisielec, Królowa Mieczy W swoich uczuciach doświadczyć możesz radości i satysfkacji. Czasami jednak warto się zatrzymać i spojrzeć na siebie i swoją miłość z zupełnie innej perspektywy, która pokaże, że gdzieś tam jest ktoś, kto może myśleć podobnie jak ty. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie działaj pochopnie i nie daj się ponieść emocjom a będzie to dla ciebie bardzo dobry tydzień. Będziesz miał sporo energii do działania ale to bardzo dobrze, bo będzie tobie ona bardzo potrzebna. Nim podejmiesz decyzję, dwa razy ją przemyśl, a najlepiej będzie jak omówisz ją razem ze Strzelcem oraz Rybą.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall