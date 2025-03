Niektóre materiały są zbyt delikatne, aby wytrzymać cykl prania, inne mogą farbować lub ulec deformacji pod wpływem wody i wysokiej temperatury. Szczególną ostrożność warto zachować przy odzieży wykonanej z materiałów, takich jak wełna czy jedwab . Wełniane swetry , wyprane w zbyt ciepłej wodzie lub na niewłaściwym programie, mogą się skurczyć nawet o kilka rozmiarów. Natomiast jedwabne tkaniny są niezwykle wrażliwe na działanie detergentów i intensywne tarcie , co może prowadzić do uszkodzeń struktury materiału.

Ostrożność należy zachować również przy praniu butów . Nie wszystkie modele nadają się do prania w pralce – skórzane obuwie, podobnie jak zamszowe, może ulec deformacji i stracić swój kształt. Klejone elementy mogą się rozwarstwić podczas prania , a wilgoć wpłynie negatywnie na trwałość butów.

Zniszczeniu w pralce mogą ulec także domowe tekstylia, takie jak poduszki z pierzem czy kołdry z naturalnym wypełnieniem. Woda może zbijać pierze, prowadząc do jego nierównomiernego rozłożenia i powstawania grudek, co znacznie obniża komfort użytkowania.

Każdy element garderoby i tekstylia domowe mają metkę z oznaczeniami dotyczącymi pielęgnacji . Najważniejszym symbolem, na który warto zwrócić uwagę podczas ich czyszczenia, jest ikona przekreślonej miski z wodą, która oznacza, że dany materiał nie nadaje się do prania w pralce i powinien być czyszczony chemicznie.

Natomiast ikona miski z wodą oraz ręki symbolizuje potrzebę prania ręcznego danego materiału. Można to zrobić także w pralce, ale tylko w specjalnym programie do prania ręcznego. Oprócz tego istotne są symbole dotyczące temperatury prania. Jeśli na metce widnieje znak miski z wodą i liczba (np. 30°C), oznacza to maksymalną temperaturę, w jakiej można prać dany materiał. Dzięki znajomości oznaczeń na metkach można uniknąć zniszczenia materiałów podczas prania w pralce i przedłużyć ich trwałość.